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Президент Литвы заявил о железном занавесе между Востоком и Западом

Президент Литвы Науседа: между Востоком и Западом опустился железный занавес

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Литовский президент Литвы Гитанас Науседа объяснил решение о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией метафорой эпохи холодной войны. Его слова приводит локальный телеканал LRT.lt.

По словам главы государства, между западными и восточными странами сейчас опустился железный занавес.

«Он опустился всей своей тяжестью 24 февраля 2022 года», — заявил литовский лидер.

Согласно его мнению, эта преграда просуществует еще долгие годы или даже десятилетия. А остановка диалога между странами Запада и Российскйо Федерацией угрожает нанесением сильного ущерба государствам, входящим в НАТО.

«Это во многом будет зависеть от будущего российского режима», — резюмировал Науседа.

В январе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила дополнительное ограничение в отношении въезжающих в страну граждан Белоруссии.

Ранее в Литве предложили строить бункеры на границе с Россией.

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