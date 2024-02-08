Президент Литвы заявил о железном занавесе между Востоком и Западом

Литовский президент Литвы Гитанас Науседа объяснил решение о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией метафорой эпохи холодной войны. Его слова приводит локальный телеканал LRT.lt.

По словам главы государства, между западными и восточными странами сейчас опустился железный занавес.

«Он опустился всей своей тяжестью 24 февраля 2022 года», — заявил литовский лидер.

Согласно его мнению, эта преграда просуществует еще долгие годы или даже десятилетия. А остановка диалога между странами Запада и Российскйо Федерацией угрожает нанесением сильного ущерба государствам, входящим в НАТО.

«Это во многом будет зависеть от будущего российского режима», — резюмировал Науседа.

В январе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила дополнительное ограничение в отношении въезжающих в страну граждан Белоруссии.

Ранее в Литве предложили строить бункеры на границе с Россией.