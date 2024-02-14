В Госдуме россиян призвали готовиться к скорому закрытию границ с Эстонией

В скором времени Эстония закроет границы с подачи Евросоюза, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Позицию страны он в беседе с НСН назвал враждебной России, отметив, что ее властям выгодно демонстрировать русофобию коллегам из ЕС и поэтому не стоит рассчитывать на «снисхождение».

По словам Затулина, проблемы на границе России и Эстонии начались еще до начала спецоперации, страна постоянно создает их на пограничном переходе в Нарве.

«Я бы не рассчитывал на снисхождение со стороны Эстонии. Если будет малейшее желание, страна доведет все до закрытия границы, — заявил депутат. — Интересы русских в Эстонии не очень волнуют власти Эстонии. Они стараются прервать любые связи населения с Россией».

Сегодня логистические связи с Эстонией уже сокращены до минимума, добавил парламентарий. Демонстрируемая соседней страной русофобия, по его мнению, «оплачивается европейскими союзниками».

«Именно за это Эстонию в свое время и пригласили в НАТО и в ЕС», — заключил Затулин.

Напомним, на сайте эстонской погранслужбы появилось предупреждение, что вскоре страна может закрыть пограничные пункты на границе с Россией из-за «миграционного давления». Говорится, в частности, что власти руководствуются целями защиты национальной безопасности и общественного порядка.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на объявление ее в розыск Россией.