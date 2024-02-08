Президента Грузии окрестили иностранным агентом после выступления в парламенте

Грузинский депутат от общественного движения «Сила народа» Созар Субари обвинил главу государства Саломе Зурабишвили во враждебности к собственной стране после ее выступления в парламенте, где большую часть времени она посвятила критике властей и заявляла о необходимости перемен. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Я не могу назвать выступление Саломе Зурабишвили критическим, это было враждебное выступление против страны. Это было выступление не президента Грузии, это было выступление иностранного агента», — заявил Субари.

Он также назвал неоднократные и осознанные нарушения конституции Грузии со стороны Зурабишвили враждой к стране.

«Когда президент страны ездит за границу или во время встречи с иностранными коллегами в Грузии прямо говорит, что Грузия не заслуживает вступления в Евросоюз и получения статуса кандидата, это вражда», — подчеркнул депутат.

До этого Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» в «антизападной пропаганде» и установлении тесных связей с Россией.

Президент Грузии выразила мнение, что стратегия правящей партии основана на ряде провокаций, к которым относится восстановление авиасообщения с Россией и заход российского круизного лайнера в Батуми.

Ранее президент Грузии предложила создать единую платформу ради будущего страны в Европе.