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Путин назвал страну, получающую больше других из европейских фондов

Путин: Польша больше других стран получает помощь из европейских фондов

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Польша получает из европейских фондов больше других стран Европы, а больше всех платит Германия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя их партнеры — немецкие — должны бы руки протягивать. Они и протягивают все время руки и за оружием, за деньгами. Как я уже говорил, всем хорошо известно, Польша получает, наверное, больше всех из общеевропейских фондов. А главный плательщик в эти фонды — это Германия», — сообщил Путин.

До этого Путин заявил, что экономика Германии устойчива, однако без дешевых энергоносителей из РФ утрачивает конкурентоспособность.

Путин при этом отметил, что даже когда энергоносители были относительно дешевыми, в ФРГ все равно говорили, что «это слишком дорого». По словам российского лидера, экономика все еще «способна долго существовать и развиваться и здесь никакой катастрофы не будет».

До этого зампредседателя парламентской группы новой партии ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Клаус Эрнст заявил, что Германия больше не может полагаться на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Ранее уровень запасов газа в Европе опустился ниже 69%.

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