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Путин заявил, что поврежденную нитку «Севпотока» можно запустить через неделю

Путин: нитку «Севпотока» можно запустить через неделю, но ФРГ не хочет

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Jens Büttner/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что запустить поврежденную нитку газопровода «Северный поток» можно через неделю при желании Германии, однако европейская страна к этому не стремится. Об этом сообщает ТАСС.

«В конце концов, все зависит только от решения правительства Германии. «Северный поток — 2» — одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. «Северный поток — 1» разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, «Северного потока — 2», но одна-то работает», — сказал Путин.

По его словам, Германии нужно просто «открыть вентиль» и обратиться к России, но страна не хочет.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами дал понять, что сигналы со стороны Германии после заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что Россия готова нарастить поставки газа в Европу, не поступали.

Ранее уровень запасов газа в Европе опустился ниже 69%.

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