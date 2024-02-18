Путин заявил, что поврежденную нитку «Севпотока» можно запустить через неделю

Президент России Владимир Путин заявил, что запустить поврежденную нитку газопровода «Северный поток» можно через неделю при желании Германии, однако европейская страна к этому не стремится. Об этом сообщает ТАСС.

«В конце концов, все зависит только от решения правительства Германии. «Северный поток — 2» — одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. «Северный поток — 1» разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, «Северного потока — 2», но одна-то работает», — сказал Путин.

По его словам, Германии нужно просто «открыть вентиль» и обратиться к России, но страна не хочет.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами дал понять, что сигналы со стороны Германии после заявления президента России Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что Россия готова нарастить поставки газа в Европу, не поступали.

Ранее уровень запасов газа в Европе опустился ниже 69%.