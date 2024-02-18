Путин сравнил роль происходящего на Украине для Запада и РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на украинском направлении для Запада является улучшением тактического положения, а для РФ — судьбой. Так российский лидер прокомментировал «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По мнению президента РФ, для российских и зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России «все, что происходит на украинском направлении».

«Для них (Запада. — «Газета.Ru») это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба <...>. Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью] слушать, поняли это. Удалось или нет, не мне судить», — сказал Путин.

До этого издание Business Insider писало, что негативные или критические комментарии западных политиков лишь повысили популярность Владимира Путина после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Политолог Владимир Корнилов высказывал мнение, что особая ценность интервью Путина Карлсону в том, что его в полной мере услышали на Западе.

Ранее французский политик раскрыл, чем обернулось интервью Путина для Запада.