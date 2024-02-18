Рогов заявил об эмоциональном сломе ВСУ после взятия Авдеевки

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взятие Авдеевки российской армией является большим шагом вперед в обеспечении безопасности Донецка и эмоциональном сломе ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Это очень большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности столицы ДНР Донецка. Это кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии», — заявил Рогов.

Он напомнил, что именно Авдеевка «методично и дольше всего» готовилась украинской армией к обороне.

По словам Рогова, взятие города заставит западные страны пересмотреть свое стремление оказывать финансовую и военную помощь Украине.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Авдеевка «от украинских националистов». В МО РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

После случившегося в Белом доме заявили, что рассматривают отступление ВСУ из Авдеевки как плату за бездействие конгресса, который до сих пор не одобрил выделение финансовой помощи Украине. А президент США Джо Байден не исключил, что украинские войска потеряют и другие города.

Ранее Захарова отреагировала на взятие Авдеевки фразой «недругов корежит».