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Захарова отреагировала на взятие Авдеевки фразой «недругов корежит»

Захарова: недругов России корежит от освобождения Авдеевки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки, заявив, что именно этим можно объяснить резкий характер высказываний противников России. Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

«Вот поэтому всех недругов так и корежит. Дай Бог всем нашим сил!» — написала Захарова, репостнув запись Минобороны РФ о взятии Авдеевки российскими войсками.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Авдеевка «от украинских националистов». В МО РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

После случившегося в Белом доме заявили, что рассматривают отступление ВСУ из Авдеевки как плату за бездействие конгресса, который до сих пор не одобрил выделение финансовой помощи Украине. А президент США Джо Байден не исключил, что украинские войска потеряют и другие города.

Ранее в Эстонии возложили на Запад ответственность за сдачу Авдеевки.

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