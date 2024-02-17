Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что администрация президента США рассматривает отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки как «плату за бездействие конгресса». Об этом сообщает РИА Новости.

Она призвала законодателей одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Украине, сделать это необходимо немедленно. Она подчеркнула, что украинцы продолжают храбро сражаться, но их запасы вооружений истощаются.

До этого министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Авдеевка под Донецком.

В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся «мощным оборонительным узлом» Вооруженных сил Украины. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.