Песков сделал заявление о причинах смерти Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов о смерти Алексея Навального. Его цитирует РИА Новости.

«Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН, нет никакой информации о причинах смерти», — сказал официальный представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о смерти Навального.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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