Западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) против атомных электростанций в России. Об этом заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», — заявил Нарышкин.

В 2023 году российские спецслужбы неоднократно сообщали о попытках провокаций против российских атомных электростанций.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о новых возможных провокациях Запада против России.

Нарышкин отметил, что Запад терпит поражение на Украине, поэтому вероятность проведения им антироссийских провокаций очень высока.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.