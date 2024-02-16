Путин рассказал о роли единоборств в формировании личности

Единоборства в целом способствуют формированию характера личности. С таким утверждением в ходе встречи с учащимися и работниками промышленных предприятий Челябинской области выступил российский президент Владимир Путин, чьи слова передает РИА Новости.

«Навыки и психологические особенности, развиваемые в процессе занятий единоборствами, помогают добиваться успеха в жизни», — заявил глава государства.

Российский лидер также отметил, что боевые качества, необходимые для продвижения вперед, также полезны в повседневных ситуациях.

В рамках мероприятия, одна из студенток рассказала о своем увлечении шахбоксом. Она пояснила, что это уникальное сочетание шахмат и бокса, где соперники сражаются в раундах обоих видов спорта.

«Шахбокс — это увлекательно. Видеть, как человек увлеченно играет в шахматы, а затем входит на ринг и проявляет себя в боксе, впечатляет», — заключил президент.

В январе Путин заявил, что ежедневно уделяет на занятия спортом по 2-2,5 часа.

Ранее Путин пообещал увеличить поддержку регионального спорта.