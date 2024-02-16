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Путин заявил, что в РФ всегда будут хранить память о героях войны на афганской земле

Путин: РФ будет хранить память о павших героях, сражавшихся в Афганистане

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что граждане Российской Федерации всегда будут чтить память о павших героях, которые смело сражались на афганской земле, защищая свою родину. Он заявил об этом своем обращении к участникам вечера, посвященного 35-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что сотни тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, включая медицинский персонал, учителей и строителей, стойко выполняли свой долг в трудных условиях. Их беззаветная отвага и благородство заслуживают вечной благодарности и уважения, утверждает Путин.

Президент отметил, что ветераны-афганцы сохраняют непреходящее боевое братство на протяжении многих лет, что помогает им преодолевать все трудности. Он подчеркнул, что многие из них продолжают служить в специальных военных операциях и оказывают поддержку семьям своих товарищей, павших на афганской земле. Кроме того, ветераны активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи, передавая им дух и историю своего поколения.

Ранее Путин назвал основные задачи, связанные с поддержкой участников СВО.

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