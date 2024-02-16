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Стало известно о возможности встречи Лаврова с главой МИД Британии

Politico: Лавров и Кэмерон могут провести короткую встречу в Рио-де-Жанейро

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Британские официальные лица не исключают возможной «короткой и неловкой» встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Рио-де-Жанейро на совещании глав МИД стран G20. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Сергей Лавров должен присутствовать на встрече министров иностранных дел «Большой двадцатки» в следующий вторник в Рио-де-Жанейро… Дэвид Кэмерон… также ожидается в Рио. Хотя официальная встреча пары вряд ли состоится, британские чиновники не исключают возможности более короткой встречи, которая может оказаться неловкой», — говорится в сообщении издания.

До этого Лавров сообщал, что Россия останется в составе «Большой двадцатки» (G20) и намерена препятствовать политике ее украинизации.

Совещание министров иностранных дел стран Группы Двадцати пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро с 19 по 25 февраля. В кулуарах саммита могут впервые встретиться Лавров и новая глава МИД Аргентины Диана Мондино. В феврале она сообщила, что обсуждала с послом России Дмитрием Феоктистовым предстоящую встречу министров «Большой двадцатки».

Ранее Лавров раскритиковалпредложение Швейцарии стать посредником по Украине.

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