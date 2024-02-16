Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Болгарии согласились с заявлениями Трампа о защите НАТО

Глава МО Болгарии Тагарев согласился с позицией Трампа по защите стран НАТО

close
100%
Sam Wolfe/Reuters

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев назвал вполне понятными заявления кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет защищать страны, которые не выполняют обязательств по расходам на оборону. Его слова приводит Euractiv.

Он подчеркнул, что страны альянса, взявшие на себя обязательства, должны их уважать и выполнять.

«Трамп ведет предвыборную кампанию, и его позиция вполне ясна. Все страны взяли на себя такое обязательство [по увеличению расходов на оборону] еще на саммите в 2014 году, то есть 10 лет назад, и тот факт, что некоторые из них до сих пор не достигли этих 2% [от ВВП], вызывает беспокойство. Мы должны нести это бремя вместе», — заявил Тагарев.

В то же время он призвал «не делать шагов к отделению Европы от Северной Америки». Глава МО Болгарии также подчеркнул, что его страна выполняет все взятые на себя обязательства.

«Около трети этого бюджета — это инвестиции в новые боевые способности, которые достаточно хорошо воспринимаются нашими союзниками. Ни один квадратный сантиметр территории НАТО не будет отдан стране-агрессору», — подчеркнул Тагарев.

11 февраля экс-президента США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Южной Каролине заявил, что в случае своего переизбрания не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

Действующий президент США Джо Байден счел, что Трамп своими высказываниями побуждает президента России Владимира Путина к нападению на НАТО.

Ранее Столтенберг призвал не допустить распада НАТО после слов Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами