В Болгарии согласились с заявлениями Трампа о защите НАТО

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев назвал вполне понятными заявления кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет защищать страны, которые не выполняют обязательств по расходам на оборону. Его слова приводит Euractiv.

Он подчеркнул, что страны альянса, взявшие на себя обязательства, должны их уважать и выполнять.

«Трамп ведет предвыборную кампанию, и его позиция вполне ясна. Все страны взяли на себя такое обязательство [по увеличению расходов на оборону] еще на саммите в 2014 году, то есть 10 лет назад, и тот факт, что некоторые из них до сих пор не достигли этих 2% [от ВВП], вызывает беспокойство. Мы должны нести это бремя вместе», — заявил Тагарев.

В то же время он призвал «не делать шагов к отделению Европы от Северной Америки». Глава МО Болгарии также подчеркнул, что его страна выполняет все взятые на себя обязательства.

«Около трети этого бюджета — это инвестиции в новые боевые способности, которые достаточно хорошо воспринимаются нашими союзниками. Ни один квадратный сантиметр территории НАТО не будет отдан стране-агрессору», — подчеркнул Тагарев.

11 февраля экс-президента США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Южной Каролине заявил, что в случае своего переизбрания не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

Действующий президент США Джо Байден счел, что Трамп своими высказываниями побуждает президента России Владимира Путина к нападению на НАТО.

Ранее Столтенберг призвал не допустить распада НАТО после слов Трампа.