В странах Североатлантического альянса растет беспокойство темпами производства российской военной техники, пишет Financial Times.

По данным издания, одной из причин тревоги западных политиков является возрождение российской оборонной промышленности, которое произошло за последний год темпами, считавшимися в НАТО невозможными.

Как отмечают авторы материала, российский ВПК за прошлый год произвел миллионы снарядов для артиллерии и сотни танков, в то время как перспективы НАТО оказались под вопросом из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

«Мы сейчас живет в действительно опасные времена», — цитирует Financial Times офицера разведки Великобритании.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ обладает достаточным количеством возможностей, из-за чего Вашингтону и Киеву придется согласиться на мирные переговоры.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) удалось не только сохранить стабильные темпы работы, но и кратно увеличить выпуск продукции по некоторым направлениям.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что ВПК Запада выгоден конфликт на Украине.