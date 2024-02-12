Западу, в частности его военно-промышленному комплексу (ВПК), выгоден конфликт на Украине. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России, генерал Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

По его словам, украинский конфликт открыл перед США и Великобританией перспективу многомиллиардных заказов для ВПК. Более того, эти страны, предположил генерал, заинтересованы в предельном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже встали в очередь для получения государственных заказов на восстановление украинской инфраструктуры.

В этом же интервью Нургалиев высказал мнение, что отношение Запада к Минским соглашениям и процессу мирного урегулирования украинского кризиса доказало правильность начала российской специальной военной операции на Украине.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой шанс для мирного решения внутри украинского кризиса был упущен властями Украины и «спонсорами» этой страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.