Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ заявили, что ВПК Запада выгоден конфликт на Украине

Генерал Нургалиев: ВПК Запада получает выгоду от конфликта на Украине

close
100%
Global Look Press

Западу, в частности его военно-промышленному комплексу (ВПК), выгоден конфликт на Украине. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России, генерал Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

По его словам, украинский конфликт открыл перед США и Великобританией перспективу многомиллиардных заказов для ВПК. Более того, эти страны, предположил генерал, заинтересованы в предельном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже встали в очередь для получения государственных заказов на восстановление украинской инфраструктуры.

В этом же интервью Нургалиев высказал мнение, что отношение Запада к Минским соглашениям и процессу мирного урегулирования украинского кризиса доказало правильность начала российской специальной военной операции на Украине.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой шанс для мирного решения внутри украинского кризиса был упущен властями Украины и «спонсорами» этой страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами