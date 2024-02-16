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В Крыму отреагировали на легализацию марихуаны на Украине

В Крыму заявили, что Киев превращает Украину в страну наркоманов

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Depositphotos

Легализация медицинской марихуаны на Украине может сделать ее страной «разрешенных наркоманов». Такое мнение выразил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.

«Окружение Зеленского и его самого постоянно связывают с наркотиками и наркобизнесом, поэтому нет сомнений в том, что данный закон будет для этой шайки источником легального обогащения, за счет превращения украинцев в разрешенных наркоманов», — заявил Смирнов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Согласно карточке документа, украинский лидер подписал «проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате» боевых действий.

21 декабря 2023 года парламент Украины принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении.

Ранее Зеленский продлил военное положение и мобилизацию.

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