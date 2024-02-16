Финансовая помощь Украине от США приводит лишь к отсрочке неизбежного мирного соглашения. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Украина никогда не вернет долги. Это всего лишь более нечестный способ отправить в регион больше неучтенного оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и убить больше принудительно призванных (в Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») украинцев», — говорится в сообщении.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация доводит до США информацию о том, что их курс на эскалацию очень опасен.

15 февраля политический обозреватель Андрей Перла заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может оказать влияние на результаты выборов в США.

В этот же день бывший президент США Дональд Трамп сказал, что американским властям следовало бы отказаться от безвозмездной помощи Киеву и давать Украине кредиты.

Ранее Bloomberg узнал о планах Трампа принудить Украину к переговорам в случае переизбрания.