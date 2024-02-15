Американский сенатор посчитал, что Путин переиграл США

Президент России Владимир Путин сумел добиться геостратегической победы над властями Соединенных Штатов. Об этом в эфире подкаста The Jeff Poor Show заявил американский сенатор Томми Табервилл.

«Путин находится на вершине этой игры. Мы должны уйти от ситуации борьбы с Россией, как во времена СССР, нужно добиться прекращения военных конфликтов на этой Земле», — отметил он.

По словам Табервилла, американский народ не должен продолжать финансировать конфликт на Украине.

«Нам нужны дипломаты, нам нужны люди, которые будут заключать соглашения, что позволит сделать этот мир более безопасным местом для жизни», — добавил сенатор.

По его словам, нужно думать и о жизнях украинских граждан и запустить переговорный процесс для урегулирования конфликта.

«С [кандидатом в президенты США] Дональдом Трампом это будет возможно в течение нескольких недель. Текущий сценарий приведет нас к росту госдолга и все новым проблемам, а проблемы нарастают в США с каждым днем», — заключил Табервилл.

В феврале сенатор в колонке для телеканала Fox News рассказал, что Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону выразил готовность заключить сделку с Вашингтоном для завершения конфликта на Украине.

Ранее в США рассказали, что ждет Украину при потере выхода к Черному морю.