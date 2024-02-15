В США рассказали, что ждет Украину при потере выхода к Черному морю

Россия продиктует условия мирного соглашения Украине в том случае, если украинские войска потеряют выход к Черному морю. Такое мнение высказал бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в эфире канала Duran на YouTube.

По его словам, если Украина не сможет удержать выход к Черному морю, тогда она и ее союзники столкнутся «с теми требованиями, которые [президент РФ] Владимир Путин изначально и выдвигал».

Среди возможных требований России он назвал обсуждение новой архитектуры безопасности с государствами Европы, защиту русскоязычного населения, а также нейтральный статус Украины.

В декабре прошлого года Фриман заявлял, что Одесса исторически является русским городом. Таким образом он комментировал соответствующее заявление президента России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.