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Стало известно о резком падении рейтинга Зеленского

Опрос КМИС: рейтинг Зеленского снизился на 13% на фоне отставки Залужного

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Evan Vucci/AP

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с декабря снизился на 13% на фоне отставки экс-главкому ВСУ Валерия Залужного. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

«Доверие В. Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале)», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что к новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% украинцев, при этом 21% не доверяют его деятельности на новом посту. Кроме того, данные показывают, что главе офиса Зеленского Андрею Ермаку доверяют лишь 27% респондентов.

Опрос проводился в период с 5 по 10 февраля среди 1202 респондентов. Авторы подчеркнули, что «Проведение опроса пришлось на период отставки В. Залужного». Данные о погрешностях исследования не приводятся.

До этого завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал возможную отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По мнению эксперта, история с увольнением генерала неслучайна, поскольку именно он может стать следующим президентом страны, и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский это понимает.

Ранее опрошенные украинцы оказались готовы к миру с Россией путем уступок.

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