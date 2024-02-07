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Опрошенные украинцы оказались готовы к миру с Россией путем уступок

«УП»: закрытый опрос показал готовность граждан Украины к миру с Россией

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Thomas Peter/Reuters

Результаты опроса, проведенного для руководства Украины в конце января, показали, что граждане страны готовы к миру с Россией, даже если придется пойти на какие-либо уступки. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП»).

«Исследование показало увеличение количества людей, которые хотят окончания конфликта даже ценой каких-то компромиссов», — говорится в статье.

По словам авторов материала, офис президента Украины регулярно заказывает такие исследования, однако в этот раз результаты опроса стали для властей внезапностью.

Помимо роста числа желающих мира любой ценой, исследование также показало падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского и рост популярности главкому ВСУ Валерия Залужного. Якобы именно из-за этого Зеленский принял решение об отставке генерала.

Первые слухи о возможном увольнении Залужного появились 29 января. О грядущей отставке рассказали ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

3 февраля стало известно, что Украина неофициально известила США о предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ.

Ранее появилось объяснение тому, почему Зеленский хочет добиться от Залужного отставки по собственному желанию.

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