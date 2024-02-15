В конгрессе США посоветовали Кэмерону поискать нацистов в ВСУ

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин посоветовала главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону поискать в Вооруженных силах Украины (ВСУ) нацистов. Об этом она сообщила в видео на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Дэвиду Кэмерону следовало бы побеспокоиться о нацистах в украинской армии», — сказала Грин.

До этого Грин в ответ главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону на его слова о помощи Украине посоветовала ему «поцеловать ее в задницу».

Министр иностранных дел Великобритании ранее призвал членов конгресса США 14 февраля проголосовать за предоставление пакета военной помощи Украине и другим союзникам в размере $95 млрд. Он отмечал, это очень важный вопрос, весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в американском конгрессе.

Законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

Ранее в США рассказали о единственной войне, которая волнует американцев.