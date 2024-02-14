В США рассказали о единственной войне, которая волнует американцев

Конгрессвумен, член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин напомнила законодателям Соединенных Штатов о единственной войне, которая волнует американцев. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она опубликовала карту США, где граница обозначена как «Тайвань, Израиль, Украина», а располагающаяся за ней Мексика подписана «Россией».

«Вот карта, которая поможет сенаторам Америки и членам Палаты представителей, которые не понимают единственной войны, которая волнует американцев», — написала Тейлор Грин, приложив к публикации соответствующую фотографию.

До этого спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что палата представителей США не поддастся давлению и не будет одобрять принятый сенатом законопроект по выделению помощи Украине, Израилю, и Тайваню. По его словам, выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе.

Законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

Ранее в США оценили шансы законопроекта по помощи Украине.