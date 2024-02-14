В США рассказали о необычной детали в голосовании сената по Украине

Американский сенатор от Республиканской партии заявил, что сенат США принял законопроект о предоставлении многомиллиардной помощи Украине специально рано утром, «пока никто не видел». Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Ранним утром, пока никто не видел, как Сенат проголосовал за то, чтобы вложить еще 60 миллиардов долларов ваших денег в Украину», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что фактически такой шаг является предательством интересов Соединенных Штатов, поскольку на защиту самих США и ее границ не было выделено ни цента.

До этого член палаты представителей США от Республиканской партии Кори Миллс заявил, что у законопроекта, который предусматривает помощь Киеву от Вашингтона, нет шансов на успех в палате представителей.

Конгрессмен посетовал, что «сенат отдает приоритет Украине перед Америкой».

Ранее военный эксперт усомнился в том, что США прекратят поддержку Украины.