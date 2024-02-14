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Военный эксперт усомнился в том, что США прекратят поддержку Украины

Военный эксперт Пинчук: США не прекратят поддержку Украины

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Rod Lamkey/Global Look Press

Военный аналитик, командир добровольческого отряда «БАРС-13» Андрей Пинчук усомнился в расхожем мнении, что США в ближайшем будущем прекратят поддержку Украины из-за финансовых и репутационных потерь. Его слова приводит Tsargrad.tv. Эксперт подчеркнул, что «глупо отказываться от курицы, несущей золотые яйца».

«Конфликт в Незалежной — это перезапуск на макроэкономическом уровне системы ВПК Запада. Это освобождение складов со старым оружием. Это огромный объем рабочих мест, в чем заинтересовано и правительство США, и американское общество. Это запуск научно-технологических процессов, изысканий и так далее», — отметил Пинчук.

Он добавил, что на фоне украинского кризиса Вашингтон смог перебить промышленные ресурсы Европейского союза, а также навязать Брюсселю поставки своих нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ конгресса США одобрить законопроект о помощи Израилю и Украине будет говорить в пользу того, что на Вашингтон нельзя рассчитывать.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

Ранее в Госдепе США рассказали о последствиях задержки финансирования Украины.

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