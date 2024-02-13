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В Кремле рассказали о подготовке послания президента Федеральному собранию

Песков рассказал о подготовке к посланию президента России Федеральному собранию

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Михаил Метцель/РИА Новости

Сроки проведения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут объявлены своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать слова председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова о том, что обращение президента состоится в конце февраля.

«Ведется подготовка к посланию президента Федеральному собранию. Сроки сообщим своевременно и откроем аккредитации СМИ», — сказал Песков.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не исключает, что оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию может пройти до середины марта.

Последний раз послание Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В 2022 году послания не было, тогда президент объяснил это «большой динамикой событий».

Послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента РФ стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

Ранее в Кремле заявили о начале подготовки к посланию Путина Федеральному собранию.

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