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Американский генерал испугался за доверие к США после слов Трампа о НАТО

Американский генерал Браун: после слов Трампа о НАТО доверие к США под угрозой

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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун предупредил, что доверие к лидерству Вашингтона в мире находится под угрозой из-за заявлений Дональда Трампа о том, что он будет поощрять потенциальные атаки России на страны НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в оборону. Его слова приводит The Hill.

«У нас сильный альянс. В этом году исполняется 75 лет НАТО, и я думаю, что мы несем ответственность за поддержку этих альянсов [где состоят США]. Доверие к США поставлено на карту в каждом из наших альянсов, и лидерство США по-прежнему необходимо, желательно и за ним следят», — сказал Браун.

Генерал отметил, что США предпринимают усилия для поддержки многочисленных организаций по всему миру, в которых они состоят.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

Ранее во Франции раскрыли два серьезных удара по НАТО.

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