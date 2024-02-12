Во Франции раскрыли два серьезных удара по НАТО

Выступление экс-президента США Дональда Трампа еще больше подорвало авторитет НАТО вслед за интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. С таким заявлением выступил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Дональд Трамп сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании!» — счел политик.

Он подчеркнул, что это уже «второй удар по системе», которая до сих пор не оправилась от первого. Лидер движения «Патриоты» уточнил, что вначале серьезно подорвало авторитет НАТО интервью Такера Карлсона с Путиным. Он назвал разговор российского лидера с американским журналистом «мировым феноменом».

По словам Филиппо, Трамп подрывает альянс, из-за чего глобалисты начали паниковать. Он обратил внимание, что бывший глава Белого дома ставит во главу угла свою борьбу за мир.

До этого в США обвинили Трампа в том, что он встал на сторону Путина.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.