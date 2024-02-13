Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение о том, что даже при поддержке со стороны стран Запада Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. В своем видеообращении, опубликованном в социальной сети X, он подчеркнул, что украинским военным не хватит средств на сотни миллиардов долларов, чтобы вытеснить российскую армию из Восточной Украины.

Карлсон отметил, что Украина впервые получит западные танки, такие как американские Abrams и немецкие Leopard 2, но это не изменит ситуацию в конфликте. Он подчеркнул, что Киеву не хватает промышленного потенциала, как и НАТО или США, и что дальнейшая поддержка Киева может привести к эскалации конфликта и деградации западной экономики, особенно в США и Германии.

Журналист также отметил разницу в численности населения России и Украины, указав на то, что население России на 100 миллионов человек больше. Карлсон предположил, что продолжение поддержки Украины может привести к негативным последствиям для всех сторон вовлеченных в конфликт.

До этого Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.