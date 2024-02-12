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Небензя обвинил Запад в попытке ослабить РФ с помощью «неонацистского монстра»

Небензя: Запад надеялся с помощью «неонацистского монстра» Украины ослабить РФ

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Александр Щербак/РИА Новости

США и ЕС надеялись с помощью «русофобского монстра» в лице украинских властей ослабить Россию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«<…> все они прекрасно понимали, но ничего не делали, надеясь, что взрощенный ими неонацистский <…> монстр <…> сможет <…> существенно ослабить Россию», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что после начала спецоперации «западные кукловоды» не дали Украине подписать в Стамбуле мирный договор. Небензя обвинил политиков США и ЕС в соучастии в трагедии. Дипломат подчеркнул, что они отвечают за последствия «безрассудных и фатальных» для Украины действий, в том числе по саботажу Минских соглашений.

Небензя добавил, что украинские солдаты отдают свои жизни за «западные геополитические интересы».

До этого Небензя анонсировал письмо в ООН с верной трактовкой решения по украинским искам. Он также рассказал, как мог завершиться конфликт в Донбассе.

Ранее Небензя пожаловался на некомфортные условия в США.

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