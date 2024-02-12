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В ООН признали, что конфликт на Украине начался в 2014, а не в 2022

Помощник генсека ООН Енча: конфликт на Украине начался в 2014 году, а не в 2022

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Global Look Press

Помощник генсека ООН Мирослав Енча признал, что вооруженный конфликт на Украине начался в 2014-м, а не в 2022 году, как принято считать на Западе. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН, его слова приводит РИА Новости.

«Вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а продолжается на востоке страны с 2014 года», — подчеркнул помощник генсека.

До этого американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что российский президент Владимир Путин, с которым он ранее сделал интервью, «хочет выйти» из конфликта на Украине.

На вопрос журналистов, готов ли Путин к компромиссу по Украине, Карлсон ответил утвердительно. По его словам, «это то, что называется дипломатией».

Ранее Маск возмутился попытками ограничить распространение интервью Путина.

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