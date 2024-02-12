Маск возмутился попытками ограничить распространение интервью Путина

Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу попыток платформ You Tube и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ограничить распространение интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом Маск написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Маск прокомментировал пост в соцсети X, где активист Ян Майлз Чонг говорит, что «по просьбе Белого дома Facebook значительно ограничил распространение интервью Такера Карлсона с Путиным на своей платформе».

«Запредельный уровень цензуры», — написал Маск в комментарии.

До этого Маск выразил свое согласие с мнением президента России Владимира Путина о том, что США совершили грубую стратегическую ошибку, используя доллар в качестве инструмента для борьбы на мировой арене. Маск согласился с Путиным.

Ранее сообщалось, что Маск намерен отказаться от мобильной связи.