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Орбан рассказал о стратегии ЕС по расширению

Орбан: Сербия должна вступить в ЕС раньше Украины из-за влияния Китая

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ЕС в первую очередь должен пригласить в блок Сербию, чтобы «не проиграть» ее Китаю, позднее Евросоюзу можно будет думать о евроинтеграции Украины. Слова венгерского премьера приводит газета Politico.

«Мы должны завершить старую задачу расширения, прежде чем начать новое расширение с Украиной. Если мы не интегрируем Сербию как можно скорее, мы потеряем ее… У Сербии есть другие варианты. Только что было заключено соглашение о свободной торговле с Китаем», — отметил Орбан.

Как пишет издание, Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, но «ее кандидатура застопорилась» из-за опасений по поводу якобы «отступления от демократии» на фоне тесных связей с Россией и Китаем.

До этого Орбан заявлял, что ЕС не способен выделить достаточно средств для победы Украины в конфликте с Российской Федерацией.

1 февраля все 27 государств — участников ЕС одобрили новый пакет помощи украинским властям на сумму €50 млрд. Ожидается, что страна будет получать эти средства в течение следующих четырех лет.

Ранее стало известно, какую сумму Украина может получить от ЕС в 2024 году.

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