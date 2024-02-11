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В МИД РФ заявили, что Шольц ослушался приказа США

Захарова: Шольц, посмотрев интервью Путина Карлсону, ослушался приказа США

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Liesa Johannssen/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкий канцлер Олаф Шольц «ослушался приказа США», посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает kp.ru.

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса», — сообщила Захарова.

Она также отметила, что премьер-министры Британии в последние годы являются «людьми безвольными».

До этого британский премьер-министр Риши Сунак раскритиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Сунак считает, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за конфликт на Украине «явно смехотворное».

Также 10 февраля канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал интервью Путина американскому журналисту Карлсону, также назвав его «смехотворным» на встрече с президентом США Джо Байденом.

Ранее Борис Джонсон обрушился на Карлсона из-за интервью с Путиным.

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