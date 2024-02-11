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Трамп назвал умными Путина и Си Цзиньпина

Трамп: Путин и Си Цзиньпин хотят блага для своей страны в отличие от Байдена

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Mike Segar/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп назвал российского главу Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. Его слова приводит РИА Новости.

«Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный», — сообщил Трамп.

После этого он добавил, что глава КНР также является умным человеком. Трамп отметил, что Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они преуспевали, в отличие от действующего лидера США Джо Байдена.

До этого Трамп назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории», бывший американский лидер подчеркнул, что США могут потерять миллиарды долларов в случае «сделки» между РФ и Украиной.

В свою очередь Зеленский сообщал о надежде на то, что линия помощи Киеву не изменится в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

При этом Трамп заявлял, что в результате деятельности нынешнего американского президента Джо Байдена может начаться третья мировая война еще до истечения президентского срока действующего главы американского государства.

Ранее в США заявили, что столицу Украины могут перенести в другой город.

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