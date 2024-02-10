Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Польши указал на главную ошибку Запада после распада СССР

Экс-президент Польши Валенса: после распада СССР Запад не снес Россию и Китай

close
100%
Global Look Press

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что после распада Советского Союза Запад не пошел дальше, чтобы «снести все до конца», имея в виду Россию и Китай. Во время своего визита в США он заявил, что сегодня появилась такая возможность, передает Do Rzeczy.

«Первой задачей было разрушить старую мировую систему. И мы совместными усилиями этого добились… Однако мы не снесли все до конца, потому что остались Россия и Китай. Все невозможно было осуществить в то время. Сегодня это возможно», — сказал Валенса.

По его словам, сегодня «весь мир объединился против России», и появилась прекрасная возможность «навести порядок».

«Америке отведена роль лидера в этих изменениях. Если США не воспользуются этой возможностью, наши внуки никогда нас не простят», — подчеркнул экс-президент Польши.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сейчас мир болен и разделен на две части подобно голове, одно полушарие которой отвечает за одну сферу деятельности, другое — за креативное мышление.

Российский лидер призвал к единству мира. Он высказал мнение, что безопасность должна быть общей, а не рассчитанной на «золотой миллиард». В таком случае, считает Путин, мир станет стабильным, устойчивым и прогнозируемым.

Ранее в Словакии рассказали об истерике западных либералов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами