Стало известно, почему генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью Карлсона с Путиным

Генсек ООН Антониу Гутерриш не смотрел интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Когда генсек наконец-то приходит домой, новости — это последнее, что он делает. Вне зависимости от того, что показывают по телевизору, он погружен в чтение книг по истории Средневековья», — сказал Дюжаррик.

Интервью Карлсона с Путиным привлекло серьезный интерес в мировом медиапространстве. Западные СМИ в основном восприняли интервью в штыки, ополчившись на Карлсона за предоставление Путину площадки для транслирования российской позиции по Украине. Как отреагировали в мире на разговор российского лидера с журналистом из США — в материале «Газеты.Ru».

9 февраля телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что после просмотра интервью Такера Карлсона с Путиным ее стали преследовать ночные кошмары.

Ранее американский сенатор восхитился интервью Путина Карлсону.