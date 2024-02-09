Американский сенатор восхитился интервью Путина Карлсону

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс от республиканской партии штата Огайо посмотрел интервью президента ФР Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и позитивно отозвался о нем. Своими впечатлениями он поделился на странице в соцсети X.

«Потрясающе», — написал парламентарий.

Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 января. В ходе беседы российский президент заявил журналисту, что американские аналитические организации и эксперты, занимавшиеся Советским Союзом со времен холодной войны, убеждали руководство США создать на территории России квазигосударственные образования и подчинить их себе. Он выразил мнение, что единственная цель Запада — ликвидировать Россию в ее нынешнем виде. Интервью Карлсона с Путиным набрало в соцсети X более 100 млн просмотров за 13 часов.

Ранее депутат немецкой АдГ объяснил, с чем связана критика интервью Путина.