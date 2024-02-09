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В Госдуме предложили разблокировать соцсеть X в России

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил разблокировать X после интервью Путина

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Вице-спикер Государственной думы Даванков после выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону предложил Роскомнадзору разблокировать социальную сеть X в России. Его слова приводит ТАСС.

Даванков отметил, что публикация эксклюзивного интервью Путина Карлсону доказывает нейтралитет соцсети.

«Прошу поручить провести проверку о фактах удаления компанией «Х» распространяемую с нарушением закона информацию и рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к «Х» на территории Российской Федерации. Политика социальной сети Twitter уже меняется в связи со сменой владельца», — указано в его обращении к Роскомнадзору.

Вице-спикер Госдумы указал, что после интервью многие государственные средства массовой информации ссылались на X и считали количество просмотров там.

Публикация Такера Карлсона с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным уже набрала более 60,3 млн просмотров примерно за семь часов после размещения в X.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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