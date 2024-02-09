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В Дании испугались, что Россия нападет на НАТО в ближайшие годы

Министр обороны Дании: Россия может атаковать НАТО в следующие пять лет

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение следующих трех-пяти лет. Об этом он заявил в беседе с газетой Jyllands-Posten.

По его словам, в связи с подобным развитием событий Дания должна ускорять инвестиции в военную сферу, поскольку военный потенциал России в этой области значительно увеличился.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность 5-ю статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые данные, которые сейчас выходят на первый план», — заявил Троэльс Лунд Поульсен.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Североатлантического альянса не считают себя воюющими с Российской Федерацией.

Канцлер подчеркнул, что государства НАТО не стремятся к конфронтации с Москвой. Они будут всячески сопротивляться любым попыткам втянуть блок в российско-украинский конфликт, утверждает Шольц.

Ранее Путин рассказал, в каком случае Россия может ввести войска в Польшу.

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