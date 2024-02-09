Захарова назвала Путина наиболее открытым мировым лидером

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала Владимира Путина одним из самых открытых мировых лидеров с точки зрения общения со СМИ. Так в эфире Радио Sputnik она прокомментировала интервью президента России американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Хочу напомнить и рассказать, что президент РФ Владимир Владимирович Путин — это человек, который является наиболее открытым с точки зрения общения публичного, медийного. Я могу сравнить, и я считаю, что он один из наиболее открытых деятелей современности», — сказала Захарова.

По ее словам, беседа Путина с Карлсоном стала «открытием правды о состоянии западного общества», которое, по ее мнению, пребывает «в чудовищном заблуждении относительно самих себя».

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Владимиром Путиным от крупнейших газет и телекомпаний.

По его словам, за последние три-четыре дня было получено несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от ведущих зарубежных СМИ. Заявки поступили из США, Франции, Италии, Австрии, Австралии и других государств.

Ранее в Германии назвали беседу Карлсона и Путина «интервью года».