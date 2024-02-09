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В Германии назвали беседу Карлсона и Путина «интервью года»

Compact: беседа Путина с Карлсоном уже стала одним из интервью года

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Александр Кряжев/РИА Новости

Немецкий журнал Compact оценил разговор президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона как «одно из интервью года». Соответствующая оценка появилась на сайте издания.

«Это уже одно из интервью года: известный американский журналист Такер Карлсон был в Москве и брал интервью у президента России Владимира Путина», — пишет немецкий журнал.

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети X набрала более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов после размещения.

Отметку «мне нравится» под видео поставили 471 тыс. пользователей.

Такер Карлсон после интервью с главой российского государства заявил, что Владимир Путин во время интервью с ним искренне выражал свое мнение. Он назвал Путина очень умным собеседником и заявил, что в этом нет никаких сомнений.

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Ранее в New York Times оценили интервью Путина журналисту Карлсону.

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