Экс-разведчик Риттер оценил интервью Путина журналисту Карлсону

Офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер назвал интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону дорожной картой для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Интервью представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между США и Россией», — написал Риттер, назвав беседу «увлекательной».

С его точки зрения, российский лидер предоставил «бесценную информацию об истории России» в контексте отношений с Украиной, а также продемонстрировал роль Запада в создании кризиса.

Публикация Такера Карлсона с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным уже набрала более 60,3 млн просмотров примерно за семь часов после размещения в X (ранее Twitter).

Количество репостов превысило 176 тыс., «нравится» поставили уже более 541 тыс. пользователей.

Одновременно число просмотров беседы с российским лидером на YouTube-канале Карлсона превысило 2,4 млн. Интервью заняло третье место в разделе трендов видеосервиса.

Ранее в Германии назвали беседу Карлсона и Путина «интервью года».