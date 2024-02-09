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В New York Times оценили интервью Путина журналисту Карлсону

NYT: интервью Карлсону показало тактическую уверенность Путина в своих силах

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону продемонстрировало уверенность российского лидера в своих силах. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается в материале, поведение Путина «подчеркнуло его тактическую уверенность в собственных силах», в то время как его противники оказались в невыгодном положении.

Так, Украина столкнулась с трудностями на поле боя, в то время как поддержка со стороны США застопорилась из-за трений в конгрессе. В то же время дружественные Кремлю политики набирают силу как в Европе, так и в Соединенных Штатах, отмечается в материале.

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети X набрала более 50 миллионов просмотров более чем за пять часов после размещения.

Отметку «мне нравится» под видео поставили 471 тыс. пользователей.

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Ранее Медведев похвалил Карлсона за то, что тот не побоялся взять интервью у Путина.

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