Путин не знает, зачем Украина поддалась уговорам Джонсона о продолжении боевых действий

Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет представления о том, зачем украинские власти поддались уговорам экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о продолжении боевых действий в самом начале СВО. Такое мнение глава государства выразил в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально», — сказал Путин.

Президент России напомнил о словах депутата Рады Давида Арахамии, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с Россией в марте 2022 года.

«Как сказал господин Арахамия, «мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались». Где теперь господин Джонсон? А война продолжается», — сказал Путин.

По мнению главы государства, в то время у западных стран «сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, — от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума».

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин объяснил необходимость денацификации.