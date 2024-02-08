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Французский политик заявил, что неопубликованное интервью Путина уже разозлило СМИ

Филиппо: интервью Путина Карлсону разозлило французские СМИ еще до публикации

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что еще не вышедшее интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону уже разозлило французские СМИ, что демонстрирует их неспособность воспринимать реальность. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Кажется, что интервью Путина независимому американскому журналисту Такеру Карлсону смогло, и это даже до его выхода, по-настоящему разозлить наши французские СМИ!» — написал Филлиппо.

Он подчеркнул, что такое развитие событий стало доказательством того, что СМИ во Франции «не выносят реальности».

К публикации Филиппо приложил изображения с заголовками статей, в которых критикуется Такер Карлсон.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля, с тех пор за его передвижениями тщательно следили СМИ, а американские политики даже грозились ввести санкции в отношении него. Сам журналист заявлял, что хотел взять интервью у российского президента из-за того, что американцы ничего не знают о том, что происходит в России и на Украине.

Интервью Путина выйдет на официальном сайте журналиста 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Оно будет доступно для просмотра бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Такер Карлсон не нуждается в защите РФ.

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