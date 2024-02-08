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В Кремле заявили, что Такер Карлсон не нуждается в защите РФ

Песков: американский журналист Такер Карлсон не нуждается в защите России

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Илья Питалев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга для журналистов, что Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны РФ, так как может постоять сам за себя.

«Нужна ли Карлсону какая-то наша защита? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя», — отметил Песков.

По его словам, «помимо не совсем вменяемых голосов в США, там звучат и вменяемые голоса».

Также Песков заявил, что после публикации интервью российского лидера Владимира Путина американскому обозревателю Такеру Карлсону он не ждет каких-то определенных реакций — реакция, по его словам, будет разнообразной. Песков подчеркнул, что в Кремле ожидают большого резонанса от интервью Путина Карлсону.

До этого журнал Newsweek со ссылкой на депутатов Европарламента написал о том, что Евросоюз может рассмотреть введение санкций в отношении Карлсона за интервью с Путиным. Бывший премьер-министр Бельгии член Европарламента Ги Верхофстадт назвал Карлсона «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа и призвал Евросоюз ввести запрет на поездки журналиста в ЕС. Американский миллиардер Илон Маск выразил свое возмущение тем, что Евросоюз может ввести санкции против Карслона.

Интервью Путина выйдет на официальном сайте журналиста 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Оно будет доступно для просмотра бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон покинул Россию.

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