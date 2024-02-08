Главная конкурентка Трампа обвинила его в фальсификации выборов в Неваде

Главная конкурентка экс-президента США Дональда Трампа на выдвижение на пост президента от Республиканской партии Никки Хейли обвинила Трампа в том, что он «подстроил» праймериз в Неваде в свою пользу. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

«Мы всегда знали, что Невада была мошенничеством. Трамп подстроил это с самого начала. Наше внимание сосредоточено на Южной Каролине и Мичигане… Это те места, о которых мы беспокоимся. Мы не сосредоточены на Неваде, мы никогда не были сосредоточены», — считает Хейли.

До этого имя Никки Хейли в бюллетенях на праймериз в штате Невада оказалось менее популярным, чем графа «против всех».

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа в Неваде, в том числе губернатор Джо Ломбардо, выступали за выбор графы «против всех» в первичном голосовании в знак протеста против Хейли.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В борьбе за кандидатуру от Республиканской партии выдвигаются Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже снялись Майк Пенс, Даг Бергум, Тим Скотт, Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами. Нынешний президент США Джо Байден также выразил желание переизбраться от Демократической партии.

Ранее Хейли запросила защиту у Секретной службы США.